Diyarbakır'da kitap fuarı açılıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Diyarbakır 4. Kitap Fuarı" 14 Mayıs'ta açılacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Temsilcisi Gözde Ocak Baştımar, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek kitap fuarının her geçen yıl büyüdüğünü ve bu sayede geleneksel hale geldiğini belirterek, gelecek hafta açılacak fuarı 100 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen geçen yılki fuara 130, bu yıl ki fuara ise 150 yayınevinin katılacağını kaydeden Baştımar, şöyle konuştu:

"Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek fuarda geniş bir konu yelpazesi içinde konferans, söyleşi, panel ve şiir dinletisi gibi 50 kültür etkinliği yapılacak. Kitap fuarında 300 yazar imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek. Geçen yılki fuarı 98 bin kişi ziyaret etmişti, bu yılki ziyaretçi sayısının 100 bini aşmasını bekliyoruz. Kitap fuarına Diyarbakır'ın yanı sıra bölgedeki çok sayıda il ve ilçeden ziyaretçi de geliyor. Fuar, ayrıca Surdibi Fotoğraf Sergisi'ne de ev sahipliği yapacak."

Ahmed Arif memleketi Diyarbakır'da

Fuarı kapsamında Tiyatro Kumpanyası tarafından sahnelenen ve Ahmed Arif'in şiirlerinden oluşan "Hasretimden Prangalar Eskittim" oyunu ilk kez Diyarbakırlı seyircilerle buluşacak. Oyunculuğu ve yönetmenliğini Kemal Kocatürk'ün üstlendiği oyun, 15 Mayıs 2013 Çarşamba akşamı Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Girişin ücretsiz olacağı fuar, 14-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında 10.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.