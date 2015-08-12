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Diyarbakır'da karakola roketli saldırı

PKK'lıların düzenlediği roketatarlı saldırıda 4 asker yaralandı

12 Ağustos 2015 18:18

Diyarbakır'ın merkeze bağlı Özerkli Köyü Jandarma Karakolu'na PKK'lıların düzenlediği roketatarlı saldırıda 4 asker yaralandı. Saldırıya güvenlik kuvvetlerinin anında karşılık vermesi ile çatışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır'ın Hani İlçesi karayolu üzerinde bulunan merkeze bağlı korucuların da bulunduğu Özerkli Köyü Jandarma Karakolu'na bugün saat 14.15'de bir grup terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Karakola roketatar atan PKK'lılar daha sonra uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karakoldaki askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 4 askerin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Saldırıdan sonra güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

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