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Politika

Diyarbakır'da kafatası sayısı 15’e yükseldi

Diyarbakır’ın Suriçi semtinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan kafatası sayısı 15’e yükseldi.

17 Ocak 2012 02:00

T24 - Diyarbakır’ın Suriçi semtinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan kafatası sayısı 15’e yükseldi. 

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Suriçi semtindeki tarihi İç Kale'de Jitem'in sorgu ve infaz yeri olarak kullandığı iddia edilen bölgede 15 insana ait kemiklerin bulunması ardından kayıp yakını 26 aile İHD’ye başvurarak hukuki yardım talebinde bulundu. 

Yapılan kazılarda insan kemiklerinin çıkması ardından açıklama yapan İHD Diyarbakır Şube Sekreteri Raci Bilici, bölgenin kazılması için geçmişte de girişimlerin olduğunu söyledi.

Bölgenin kazılması için geçen yıl talepte bulunduklarını ancak savcılığın izin vermediğini belirten Bilici, "Kemikler tesadüfle ortaya çıktı. Bundan sonra yapılması gereken, etkin soruşturma yapılıp bunun üzerine gitmektir. Kimin oraya götürüldüğü, kim tarafından infaz edildiği devletin arşivlerinde mevcuttur. Umuyorum ki devlet bu saatten sonra da olsa, artık bir başlangıç yapar, bunu diliyorum" dedi.


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