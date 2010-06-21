Diyarbakır'da jandarmaya taciz ateşi

T24 -

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çatakköprü köyü ile Bağdere jandarma karakollarına PKK'lı bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldı.Taciz ateşine güvenlik güçlerince karşılık verilmesi sonucu teröristler kaçtı.Bölgede operasyon başlatıldı.