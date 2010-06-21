T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'da jandarmaya taciz ateşi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da Bağdere'de bulunan jandarma karakollarına taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi ardından çatışma yaşanırken bölgede operasyon başlatıldı.

  

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çatakköprü köyü ile Bağdere jandarma karakollarına PKK'lı bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldı.

Taciz ateşine güvenlik güçlerince karşılık verilmesi sonucu teröristler kaçtı.

Bölgede operasyon başlatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24