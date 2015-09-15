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Diyarbakır ve Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı: 2 polis yaralı

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde operasyon başlatıldı

15 Eylül 2015 00:18

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde Hazro İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Mardin Dargeçit'teki zırhlı araca saldırı düzenlendi. Hazro Emniyet Müdürlüğü'ne uzun namlulu silahlarla düzenlenen ve 1 polisin yaralandığı saldırı sonrasında çatışmaların devam ettiği belirtilirken, Dargeçit'teki saldırıda ise yola döşenen patlayıcının zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildiği ve 1 polisin yaralandığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Hazro İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateşte ilk bilgilere göre 1 polis memuru yaralandı. Polislerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesi'nde yola yerleştirilen patlayıcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlattı. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı. 

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