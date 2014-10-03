Diyarbakır'da IŞİD yanlılarından gazetecilere bıçaklı saldırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kobanê protestoları nedeniyle yapılan eylemleri takip eden ikisi kadın 4 gazeteci, bıçaklı bir grubun saldırısında yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde yapılan Kobanê saldırıları protestolarını görüntüleyen Azadiya Welat gazetesi muhabirleri Nihat Kutlu ve Bişar Durgut ile JINHA muhabirleri Beritan Canözer, Sarya Gözüoğlu saldırıya uğradı.

Saldırıların, aynı mahallede bulunan IŞİD yanlısı Hizbullah taraftarlarınca gerçekleştirildiği iddia edildi.

Saldırıda bir çocuk da yaralanırken, 8 bıçak darbesiyle yaralanan Azadiya Welat muhabiri Bişar Durgut hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.