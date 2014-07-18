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Yaşam

Diyarbakır'da IŞİD protestosuna polis müdahalesi

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayları protesto etmek için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti

18 Temmuz 2014 09:06

Diyarbakır'da Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayları protesto etmek için bir grubun düzenlediği gösteriye polis müdahalede bulundu.

Demokratik Özgür Kadın Hareketinin (DÖKH) düzenlemek istediği ve aralarında Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün de bulunduğu bir grup, Suriye'nin kuzeyinde YPG ile IŞİD arasında yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda toplanan gruptakiler, ellerinde meşaleler ile yolu trafiğe kapatarak Anıt Park'a doğru yürümek istedi.

Ofis Kavşağı'ndan sonra yürüyüşe izin verilmemesi üzerine taş ve havai fişekler ile saldıran gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından gruptakiler, ara sokaklara kaçtı.

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