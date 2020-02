Diyarbakır'da 'İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı' paneli başladı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da düzenlenen \'İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı\' paneline 11 ülkeden 19\'u yabancı, 39 yazar katıldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya panelde yaptığı konuşmada, \"Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Diyarbakır merkez ilçeleri tescilli eser sayısı toplam 739 adettir. Diyarbakır il genelinde tescilli eser sayısı 1254 adettir\" dedi.

Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile düzenlenen \'İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır\' konulu panel bir otelde başladı. İki gün sürecek panele, Diyarbakır Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede ile 11 ülkeden 19\'u yabancı, 39 yazar katıldı.

KÜLTÜREL MİRAS HER ŞEYLE DOLUDUR

Diyarbakır tanıtım belgeselinin gösterimiyle başlayan panelde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya kentin tarihi, kültürel varlıkları ile turizm potansiyelini anlattı. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri\'nin kültürel peyzajının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne alındığını hatırlatan Kaya, \"Ayrıca Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü de 2016\'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi\'ne alınmıştır. Ancak daha Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne alınabilecek birçok potansiyelimiz, varlığımız bulunmaktadır. Bunların bazılarını bu program çerçevesinde bizzat gidip ziyaret ederek görme fırsatı bulacağız. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Diyarbakır merkez ilçeleri tescilli eser sayısı toplam 739 adettir. Diyarbakır il genelinde tescilli eser sayısı 1254 adettir\" dedi.

\"2018 yılı Avrupa Kültürel Miras Yılı seçilmiş ve İtalya\'nın Milano şehrinde 7 Aralık 2017\'de düzenlenen Avrupa kültür formunda resmi olarak başlatılmıştır\" diyerek sözlerine devam eden Kaya, şunları kaydetti:

\"Kültürel miras, günlük yaşamımızı şekillendiren yalnız edebiyat, sanat ve mimari yapılarda değil aynı zamanda atalarımızdan öğrendiğimiz sanat ve becerilerle, çocuklara anlattığımız öykülerle, keyif aldığımız yemeklerle, izlediğiniz filmlerle ve özünüzü bulduğunuz her şeyle doludur. Kültürel miras ortak tarih ve değerlerimiz aracılığıyla Avrupa\'yı birbirine bağlar. Aynı zamanda kültürel derneklerimizin zenginliği ve çeşitliliğini temsil eder. Ortak kültürel mirasımızı anlamalı ve ona değer vermeliyiz. Kültürel mirası yalnızca geçmişten kalan bir miras olarak düşünmemek gerekir. Zira geleceğimizi tasarlamamıza destek olur. Sizin yapacağınız öneriler bizim için yol gösterici olacaktır. Bizim sizden ricamız lütfen yediklerinizi, içtiklerinizi anlatın. Çünkü bu bölge yeme ve içme konusunda da oldukça birikimlidir\" diye konuştu.

1 MİLYON TURİST HEDEFİ

Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar ise Diyarbakır\'ın 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan, 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, aziz ve kadim bir şehir olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Maalesef böylesi güzelliğe sahip Diyarbakır\'da turizm rakamları istediğimiz ölçüde değil. Her ne kadar 2017 yılı sonu itibarıyla 2016\'ya göre yüzde 100 bir artış sergilense de şu anda rakamlar bizim istediğimiz seviyede değil. Diyarbakır\'ın yıllık turist sayısı hedefi 1 milyon. Biz bu hedefle yola çıktık. Valiliğimiz ve ilimizin diğer paydaşları olarak, önemli ve kararlı adımlarla turist sayısını 1 milyona çıkartmak için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.\"

Diyarbakır\'da bugün ve yarın yapılacak panel sonrası katılımcılar Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve Zerzevan Kalesi\'ni ziyaret edecek.



FOTOĞRAFLI