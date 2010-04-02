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Yaşam

Diyarbakır'da inşaat çöktü: 7 yaralı

02 Nisan 2010 15:33

T24- DİYARBAKIR merkez Kayapınar İlçesi’nde iki katlı bir inşaatın çökmesi sonucu, inşaata çalışan 6 ve yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı.


Kayapınar İlçesi Urfa Yolu 10’uncu kilometresinde bulunan Gökkuşağı Sitesi içerisinde yapımı devam eden iki katlı villa inşaatının üst katının çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İddiaya göre, işçilerin çalıştığı bir sırada inşaatın çöktümesi üzerine Yasin Tutar, Mehmet Mühsün Toprak, Resul Akdemir, Abdullah Uçar, Şeyhmus Karadağ, Abdulbaki Demir ile yoldan geçen ve adı öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itafiye ve polis ekipleri, yaralıları enkaz altından kurtardı. Yaralılar, Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yasin Tutar’ın durumunun ağır olduğu belirtildi. İnşaatın neden çöktüğü konusunda bir açıklanma yapılmazken, polis olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.

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