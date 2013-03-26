Bahçeli: Karayılan'ın Hasan Cemal'e verdiği mülakât ibretliktir

Bursa mitinginde ''Vur de vuralım, öl de ölelim'' sloganına karşılık, ''Merak etmeyin onun da zamanı gelecektir'' ifadesine yönelik eleştirileri yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Herkes bilsin ki yeri, zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göze alacağımız mutlaka görülecek, tümüyle de anlaşılacaktır'' dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



'Vur de vuralım' sözü



MHP Lideri Bahçeli, hafta sonu gerçekleştirilen Bursa mitinginde 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganına karşılık, ''Merak etmeyin onun da zamanı gelecektir'' ifadesini kararlılıkla kullandığını belirterek, ''Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Herkes bilsin ki yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göze alacağımız mutlaka görülecek, tümüyle de anlaşılacaktır. MHP geçilmeden hain niyetler amacına ulaşamayacaktır'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Bursa mitingine katılanların "Vur de, vuralım, öl de ölelim sözlerine, "Onunda vakti gelecek demesi ile ilgili olarak, "Bu konuda savcılar ne düşünür bilmiyorum ama siyaseten Bahçeli hayatının en büyük hatasıdır. Ben siyasi hayatımın en büyük başarısızlığı ve handikabı olarak görüyorum. Çözüm süreci başarıya ulaşınca siyasi barajın altında kalacaktır" demişti.



'Taktik bir hamle'



MHP Lideri, eylemsizlik ilan eden PKK'nın sınırdışına çekilme süreci ile ilgili olarak ise, ''Teröristler zaten sınır ötesinde. Kandil neresi, Mahmur Kampı neresi? Türkiye sınırları içerisinde mi? PKK'nın ateşkes kararı günü kurtarmaya yönelik taktik bir hamledir'' değerlendirmesinde bulundu.



Hakimler, savcılar nerede?



Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında alanda Türk bayrağı olmamasını eleştiren Bahçeli, "Cumhuriyet’i savunmakla sorumlu hakimler, savcılar nerededir, nereye gitmişlerdir?'' diye sordu.

Bahçeli, ''Böyle bir kepazelik yaşanmamıştır. Kanlı teröristi övme ne zamandan beri olağandır? Türk bayrağının inmesine göz yummaya, canilerin mesajlarını olağan gibi göstermeye hangi kitapta izin vardır?

Savcılar, hakimler nerede? Şayet 21 Mart tarihinde Diyarbakır'da olanlar suç değilse bundan sonra neye suç diyeceğiz, neyi suç göreceğiz? Rengini şehit kanımızdan almış ay yıldızlı bayrağımızı lekeletmeye hangi faninin gücü yetecek? Olanları görmezden mi gelelim? Bayrağın aşağılanmasına sessiz mi duralım? Bu şanlı bayrak size rağmen var olacak'' diye konuştu.



Teröre çözüm arayışı



"AK Parti-BDP ilişkisi yüzeye çıkmıştır. Hükümet bu oyuna nasıl gelmiştir?'' diyen MHP Lideri Bahçeli, ''Başbakan lafı dolandırmadan, dobra dobra konuşmalıdır. Başbakan Erdoğan, İmralı canisine neyi ya da neleri peşkeş çekmiş, hangi sözleri vermiştir?



Başbakan'a namertsiniz yanıtı



Başbakan 'Siz bu iddiayı ispat etmediğiniz müddetçe namertsiniz' diyor. Kötü sözü faiziyle sahibine iade ediyoruz. Başbakan millete verdiği sözü değil, başkalarına verdiği sözü bir bir tutmaktadır. Sayın Başbakan belki unutmuşsundur; belki de hafıza kaybına uğramışsındır. Böyle bir polemiğe girerek İmralı’yla görüşmediğine dair bizi şerefsizlikle suçlamıştın. Kimin şerefsiz olduğu ortaya çıkmış, kötü söz sahibine iade edilmiştir'' dedi.



Akil adamlar komisyonu



Bahçeli, teröre çözüm arayışında rol alması beklenen akil adamlar fikrini PKK'nın iki numaralı ismi Murat Karayılan'ın dayattığını iddia etti. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

''Başbakan'a göre bu zevat (akil adamlar) milleti PKK'ya hazırlayacaktır. Terör biterse bizim de kapımıza kilit vuracağımızı açıklamışlar. MHP bunlar gibileri yene yene, iftira seline kapılanların oyunlarını bozarak 44 yılını geride bıraktı. MHP, aynısını yine yapacak. Bunların dilekleri gerçekleşseydi gökten ne yağacağını herkes bilirdi. MHP milletin refahı için her şeyi göze alan milli ruh, milliyetçi şuurdur.''



İsrail'in özür dilemesi



MHP Lideri Bahçeli, 3 yıl önce meydana gelen 9 Türk'ün hayatını kaybettiği Mavi Marmara baskınıyla ilgili İsrail'in özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul etmesi konusunu da değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Erdoğan'dan telefonda özür dilediği sırada ABD Başkanı Obama'nın da orada olduğunu hatırlatan MHP Lideri, özür için ''Obama talimatlı, bölgesel hesaplı görülmeli. Tesadüf görülmemeli. Hedef Suriye'dir, hedef İran'dır. Biz başında beri özür ve tazminattan bahsettik. ABD Başkanı telefon diplomasisi ile aralarını bulmuştur. AKP hükümeti bölgesel projeler kapsamında İsrail'e yaklaştırılmıştır'' şeklinde konuştu.