T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'da ilçe emniyetine ateş açıldı

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandığı öğrenildi

22 Ekim 2017 05:21

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gece yarısından sonra PKK mensupları tarafından ateş açıldı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe merkezinde, Selahattin Mahallesi Gazi Cadesi üzerinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne, saat 01.20 sıralarında PKK mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Görevli polislerin de karşılık vermesi üzerine dağlık alana kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Silah seslerinin net olarak duyulduğu gözlenirken, güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandığı öğrenildi.

ETİKETLER

pkksilvandiyarbakırçatışmakirlikaskeryaralıölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24