Diyarbakır'da iki ayrı olay: 4 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen ve silahların kullanıldığı iki ayrı olayda, 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i hemşire 8 kişi ise yaralandı. Her iki olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılar Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

'Özlem'leri vurup ölmek istedi

Canan Altıntaş ve Bayram Bulut'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Merkez Bağlar ilçesi Batıkent 10 Nolu Aile Sağlık Merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan 63 yaşındaki Şeyhmus Yıldız, sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle, birlikte çalıştığı 30 yaşındaki hemşire Özlem Görükmez'i silah ile başından vurdu. Ağır yaralanarak Hastaneye kaldırılan Görükmez'in tedavisi sürerken, merkezden 2 kilometre uzaklıkta bulunan Diyarbakır 6. Notere giden Şeyhmus Yıldız, bu kez noterde katip olarak çalışan Özlem Akdağ'a ateş etti. Akdağ olay yerinde yaşamını yitirirken, Yıldız, Noter çıkışında silah ile kafasına ateş etti. Birlikte çalıştığı hemşireyi ağır yaralayıp noter katibini öldüren ve intihar etmek isteyen Şeyhmus Yıldız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şeyhmus Yıldız'ın öldürdüğü ve ağır yaraladığı iki kadın ile ilişkisi araştırılırken, Özlem Akdağ'ın yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Yıldız'ın Akdağ'ı, bir yakınının davasında yalancı şahitlik yaptığı iddiasıyla öldürdüğü belirtiliyor. Yaralıların tedavisi Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ederken, polis olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Arazi anlaşmazlığında: 3 ölü 6 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen ikinci olayda ise, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Tokur ve Tekel ailelerinin fertleri Çarıklı köyünde bulunan Hayvan Pazarında tartıştı. Silahlı çatışmaya dönüşen tartışmada, Şahabettin Tekel ile kardeşi Hüsnü Tekel silahla vuruldu. Hüsnü Tekel olay yerinde hayatını kaybederken, Şahabettin Tekel ise kaldırıldığı Dicle Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitirdi. 2 kişinin de yaralandığı olay, tarafların oturduğu Lice ilçesine bağlı Kurtlu Köyü Kerpiçören mezrasına sıçradı. Tekel ailesi fertleri olayı duyduktan sonra Tokur ailesinin evini silahla bastı. Buradaki olayda da kimliği belirlenemeyen 1 kişi de hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Jandarma olayların büyümesini engellemek amacıyla köyde geniş güvenlik önlemi aldı.