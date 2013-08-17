Diyarbakır'da iki aile arasında kavga çıktı; 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'ne bağlı Çiftli Bahçe Köyü'nde, bu sabaha karşı iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kavganın 2 gencin PKK'ya katılması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Olay, Hazro İlçesi'ne bağlı Çiftli bahçe Köyü'nde bu sabah meydana geldi. Gani Uğurlu'nun bir oğlu ile bir yeğeni 3 gün önce kayboldu. Uğurlu ailesi iddiaya göre, çocuklarının dağa çıkarak PKK'ya katıldığını öğrendi. Uğurlu ailesi, Ömer Tekin'i BDP'den belediye encümeni olması nedeniyle çocuklarının dağa çıkmasından sorumlu tutması üzerine iki aile arasında dün kısa süren tartışma çıktı. Bu sabah da devam eden tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre aralarında 2 kadının da bulunduğu 7 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Köye sevk edilen jandarma ekipleri, köye giriş-çıkışları kontrol altına alırken, savcılık olay yerinde incelemeye başladı.

7 kişinin cenazesi Hazro Devlet Hastanesi'ne getirilirken, 5 yaralı da Hazro ve Silvan ilçeleri ile Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.