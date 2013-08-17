T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'da iki aile arasında kavga çıktı; 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

7 kişinin cenazesi Hazro Devlet Hastanesi'ne getirilirken, 5 yaralı da Hazro ve Silvan ilçeleri ile Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi

17 Ağustos 2013 14:44

Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'ne bağlı Çiftli Bahçe Köyü'nde, bu sabaha karşı iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kavganın 2 gencin PKK'ya katılması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Olay, Hazro İlçesi'ne bağlı Çiftli bahçe Köyü'nde bu sabah meydana geldi. Gani Uğurlu'nun bir oğlu ile bir yeğeni 3 gün önce kayboldu. Uğurlu ailesi iddiaya göre, çocuklarının dağa çıkarak PKK'ya katıldığını öğrendi. Uğurlu ailesi, Ömer Tekin'i BDP'den belediye encümeni olması nedeniyle çocuklarının dağa çıkmasından sorumlu tutması üzerine iki aile arasında dün kısa süren tartışma çıktı. Bu sabah da devam eden tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre aralarında 2 kadının da bulunduğu 7 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Köye sevk edilen jandarma ekipleri, köye giriş-çıkışları kontrol altına alırken, savcılık olay yerinde incelemeye başladı.

7 kişinin cenazesi Hazro Devlet Hastanesi'ne getirilirken, 5 yaralı da Hazro ve Silvan ilçeleri ile Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

ETİKETLER

diyarbakırhazroailekavgaçatışmaölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24