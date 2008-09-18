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Yaşam

Diyarbakır'da ihale operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır'da gözaltına alınan 9'u subay 20 kişi, askeri ihalelere fesat karıştırmakla suçlanıyorlar

18 Eylül 2008 03:00

Diyarbakır’da askeri birliklerin açtığı gıda ihalelerine fesat karıştırılıp, haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle polisin düzenlediği operasyonda aralarında 9’u subay 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı askeri birliklerin gıda alımına yönelik yapılan ihalelerine fesat karıştırıldığı istihbaratı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle teknik takip ve inceleme başlatıldı. Aylardır süren takip ve inceleme sonucunda, polis yaptığı operasyonda Diyarbakır’daki çeşitli birliklerde görevli, aralarında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu 9’u subay 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’ndan ek süre alınırken, soruşturmalar sürdürülüyor.

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