T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'da hüzünlü tören

Diyarbakır’da dünkü saldırıda şehit olan 4 polis ve bir teknisyen için Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu’nda tören yapıldı.

09 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır’da dünkü saldırıda şehit olan 4 polis ve bir teknisyen için Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu’nda tören yapıldı. 
Törende konuşan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, terörün amacının kardeşliğin gelişmesi ve bütünlüğü engellemek olduğunu söyledi. Atalay, vatandaşla teröristin iyi ayırılması gerektiğini belirtti. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de hedefin Diyarbakır’ın imajı ve huzuru olduğunu söyledi. 
Törenin ardından şehit polislerden Duran Karaboğaş ile Adem Seyfioğlu’nun cenazesi Kahramanmaraş’a, Ahmet kılıçarslan’ın cenazesi Yozgat’a, Ramazan Tavşancı’nın cenazesi İstanbul’a gönderildi.
Teknisyen Vedat Ulu’nun cenazesi de Diyarbakır’ın Geyiktepe Köyü'ne uğurlandı. Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor, eşgali belirlenen saldırganlar aranıyor. Dün akşam, Diyarbakır’da polis servis aracına yönelik silahlı saldırıda 4 polis ve bir teknisyen şehit olmuştu.

Terörün hedefi bu kez polislerdi


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24