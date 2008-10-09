Diyarbakır'da hüzünlü tören

Terörün hedefi bu kez polislerdi

Diyarbakır’da dünkü saldırıda şehit olan 4 polis ve bir teknisyen için Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu’nda tören yapıldı.Törende konuşan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, terörün amacının kardeşliğin gelişmesi ve bütünlüğü engellemek olduğunu söyledi. Atalay, vatandaşla teröristin iyi ayırılması gerektiğini belirtti. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de hedefin Diyarbakır’ın imajı ve huzuru olduğunu söyledi.Törenin ardından şehit polislerden Duran Karaboğaş ile Adem Seyfioğlu’nun cenazesi Kahramanmaraş’a, Ahmet kılıçarslan’ın cenazesi Yozgat’a, Ramazan Tavşancı’nın cenazesi İstanbul’a gönderildi.Teknisyen Vedat Ulu’nun cenazesi de Diyarbakır’ın Geyiktepe Köyü'ne uğurlandı. Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor, eşgali belirlenen saldırganlar aranıyor. Dün akşam, Diyarbakır’da polis servis aracına yönelik silahlı saldırıda 4 polis ve bir teknisyen şehit olmuştu.