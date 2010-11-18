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Diyarbakır'da hırsız polis çatışmasında 1 ölü

Diyarbakır'da hırsızlarla polis arasında çıkan silahlı çatışmada 1 şahıs ölürken 1 polis ağır yaralandı.

18 Kasım 2010 02:00

T24- Diyarbakır'da Sur İlçesi Melik Ahmet Caddesi'nde hırsızlarla polis arasında çıkan silahlı çatışmada 1 şahıs ölürken 1 polis ağır yaralandı.


Merkez Sur İlçesi Melik Ahmet caddesi üzerinde bir yaşlı vatandaşın parasını çalmak isteyen şahısları gören motorize ekiplerle şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ortalık bir anda adeta kan gölüne döndü.

Şahıslardan biri belinden çıkardığı silahla Yunus ekibinden polis Erdinç Karagül'ü karnından yaraladı. Çıkan silahlı kavgada Cuma Erturay isimli şahıs hayatını kaybetti. Olay yerine gelen özel harekat timleri ara sokaklarda operasyon başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine gelen diğer motorize ekiplerin mesai arkadaşlarının yaralanmasından dolayı ağlamaları kameralara yansıdı. Yaralı polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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