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Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 3 terörist ölü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde 8 saat süren hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirilirken bu teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

09 Eylül 2017 11:35

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde 8 saat süren hava destekli operasyonda PKK\'lı 3 terörist ölü ele geçirilirken bu teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.
Lice İlçesi Dibekköy sınırları içerisindeki Oymaklı Tepe\'de dün saat 14.00\'te başlatılan ve saat 22.00\'ye kadar sürdürülen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce bugün açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtilirken şöyle denildi:
\"Söz konusu operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri\'nce icra edilen yakın hava desteği faaliyeti sonucunda; Dibekköy mülki sınırları içerisindeki Oymaklı Tepe\'nin 400 metre kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda, operasyon birliklerince gerçekleştirilen temas aramasını müteakip, 3 teröristin, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 182 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 el bombası, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 2 adet dürbün ve 1 adet şemsiye ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir.Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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