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Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması

Uygulamada, hırsızlıktan aranan ve uyuşturucu satışından kesinleşmiş cezası olan 2 kişi yakalandı

04 Kasım 2017 04:14

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem alınması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişiler ile her türlü taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Şehitlik Mahallesi Benusen semtinde helikopter destekli yapılan uygulamaya Özel Harekat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Çocuk, Güvenlik, Havacılık, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 520 personelden oluşan 65 ekip katıldı.

Ekipler kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları denetledi, şüphe duyulan araçları durdurdu. Uygulama kapsamında vatandaşların kimlik sorgulaması ile arama yapıldı.

Uygulamada, hırsızlıktan aranan ve uyuşturucu satışından kesinleşmiş cezası olan 2 kişi yakalandı.

Mevzuata aykırı çalıştırıldığı tespit edilen 2 internet kafeye işlem yapıldı.

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