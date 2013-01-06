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Yaşam

Diyarbakır'da hastanelerdeki asansörler kullanıma kapatıldı!

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 21 asansörden 15'i, can ve mal güvenliği için tehlike arz ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi

06 Ocak 2013 13:11

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 21 asansörden 15'i bakım ve işletme yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle belediye tarafından kapatıldı.

Bir süre önce 8 kişinin yaralanmasına sebep olan asansör kazasının ardından Kayapınar ilçe belediyesi, hastane bünyesindeki asansörleri denetledi.

Denetimde 21 asansörden 15'inin 5 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan asansör bakım ve işletme yönetmeliğinin 11. maddesinin 2. fıkrasına göre can ve mal güvenliği için tehlike arz ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi.

Bazı hasta ve hasta yakınları ise, kapılarına sarı şerit çekilerek belediyeye ait asılan bilgi yazısına tepki gösterdi.

Hasta yakını Ş.Ö, hastanede 2'si yoğun bakım, 2'si poliklinik, 2'si de servislerde hizmet veren 6 asansörün ihtiyaca yanıt vermediğini, hastaların katlara çıkmakta zorlandığını belirterek, hastaların tedavi için son katlara nasıl çıkacakları konusuna da çözüm bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Kayapınar Belediyesi yetkilileri de asansörlerin can ve mal güvenliği için tehlike arz ettiği gerekçesi ile kullanıma kapatıldığını açıkladılar. (Dha)

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