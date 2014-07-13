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Yaşam

Diyarbakır'da hastane yangını

Diyarbakır'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Hastalar ve çalışanlar ambulanslarla taşındı

13 Temmuz 2014 19:58

Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan özel bir hastanenin çatı katında bugün saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe sebep oldu. 

CHA’nın haberine göre, yangın, aşırı sıcakların etkisiyle kısa sürede alt katlara sirayet etti. Çok sayıda ambulans hastaneye yönlendirildi. Ağır hastalar sevk edilmeye çalışıldı. 

Hasta ve hasta yakınlarında büyük paniğe sebep olan yangın sırasında gerginlikler de yaşandı. Yoğum bakımda kalan hastalar, ambulanslarda yer olmaması nedeniyle büyük sıkıntı çekti. Onlarca hasta, vatandaşların desteğiyle ambulanslara bindirildi. Yatalak hastaların kaldığı bölümlerin camlarını kıran görevliler, hastaların zehirlenmesini önlemeye çalıştı. Yangında önemli bir hasar meydana gelmedi.

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