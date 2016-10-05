Diyarbakır'da Hani Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimindeki Hani Belediyesine kayyum atandı.

Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu, bir ay önce "PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla" gözaltına alınmış, 5 gün önce de tutuklanmıştı.

DBP'li Abdurrahman Zorlu'nun yerine Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turan getirildi.

Hani Belediyesi iki dönemdir DBP tarafından yönetiliyor.

DBP, 2014'te yapılan yerel seçimlerinde Hani'de oyların yaklaşık yüzde 45'ini almıştı.

'ye konuşan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tunç, partilerinin yönetmindeki 26 belediyeye kayyum atandığını söyledi.

Ramazan Tunç ayrıca 34 DBP'li belediyeye daha kayyum atanacağı söylentisinin olduğunu belirtti.

Kanun Hükmünde Kararnamede kayyumla ilgili olarak "Tutuklanan belediye başkanlarının yerine 15 gün içinde kayyum atanır" ibaresinin olduğuna dikkat çeken Tunç, Hani Belediyesine de bu nedenle kayyum atandığını söyledi.

DBP'li tüm belediye başkanları hakkında "PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla" davalar açıldığını kaydeden Tunç, "Hendek ve barikatın olmadığı yerlerde de savcılar bu iddiayla soruşturma başlatıyor. Bu da KHK'daki kayyum atamasına gerekçe olarak gösteriliyor." dedi.

Ramazan Tunç, İçişleri Bakanlığı'nın 2014 ve 2015'de tüm DBP belediyelerine müfettiş gönderdiğini hatırlattı ve hiçbir müfettiş raporunda yolsuzluk ya da "yardım yataklık" iddiasının olmadığını söyledi.

Tunç "Raporlarda birşey bulunmayınca savcılar devreye giriyor. İki yıl üst üste denetlenen Van, Diyarbakır ve Mardin Bürükşehir Belediyelerimize yeniden müfettişler gönderildi. Daha önce raporlarda olumsuz herhangi bir şey bulmayan, bu iddiaları destekleyecek hiçbir tespit ve kanıt bulmayan müfettişler, aynı belediyeleri bir daha denetime tabi tutacak." diye konuştu.