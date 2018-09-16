Diyarbakır'da Hande Yener'e yoğun ilgi  

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'daki alışveriş merkezinin kuruluşunun 3\'üncü yıl dönümü kutlamasında, şarkıcı Hande Yener, hayranlarıyla buluştu. Konsere gelen hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinin kuruluşunun 3\'üncü yıl dönümünde, 3 kişi, yapılan çekilişle araba sahibi oldu. AVM\'nin kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Hande Yener, sahne aldı. AVM içinde, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle başlayan etkinlik, Hande Yener konseriyle devam etti. Konsere gelen hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları Yener için \'Diyarbakır\'a hoş geldin Hande\', \'Popun kraliçesi Amed\'e hoş geldin\' yazılı pankartlar açtı. Konser aralarında konuşan Hande Yener, Diyarbakır\'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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