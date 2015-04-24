Diyarbakır'da halkın üzerine ateş açıldı!

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup, yoldan geçen vatandaşlara ve işyerlerinin kepenklerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Burada bir araya gelen ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup, pompalı tüfeklerle yoldan geçen vatandaşlara ve işyerlerinin kepenklerine gelişigüzel ateş açtı.

Olayda, caddeden geçen R.A., G.E. ve A.E. adlı şahıslar yaralandı. Bu sırada devriye görevi yapan bir polis aracının tesadüfen olay yerinden geçtiğini gören grup, dağılarak, ara sokaklara kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi çağrılırken, yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ve çevresinde güvenlik şeridi oluşturan polis, çok sayıda boş kovan topladı. Polis, bölgede geniş çaplı operasyon da başlattı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bunlardan ikisinin misafirliğe, birinin ise esnaf olan amcasının işyerine gitmek üzere olay yerinden geçtiği belirtildi.