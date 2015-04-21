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TSK: Uludere'de güvenlik güçlerine ateş açıldı

'Güvenlik güçlerinin ateşle karşılık verdiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı'

21 Nisan 2015 21:46

TSK, Şırnak'ın Roboski ilçesinde bulunan Gülyazı Beyaz Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik güçlerine ateş açıldığını açıklandı. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir grubun Doçka makineli tüfek ile ateş açtığı, güvenlik güçlerinin de bu saldırıya ateşle karşılık verdiği belirtildi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından; Kara Kuvvetleri 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı (Gülyazı/Uludere/Şırnak) Beyaz Tepe Üs Bölgesi'nde konuşlu unsurlarımıza sınırımızın Irak tarafından Doçka Makineli Tüfeği ile ateş edilmek suretiyle silahlı saldırıda bulunulmuştur. Silahlı saldırıya Hudut Unsurlarımızca derhal ateşle karşılık verilmesini müteakip, terörist ateşleri kesilmiştir. Söz konusu silahlı saldırıda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir."

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