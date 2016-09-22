Diyarbakır’da güvercin oteli açıldı

Diyarbakır’da, Türkiye’de ilk olan bir hizmet sunulmaya başladı. 30 odalı otelde yaklaşık 2 bin güvercin misafir ediliyor.

Ajanimo’da yer alan habere göre, Diyarbakır’da, Türkiye’de ilk olan bir hizmet sunulmaya başladı. Güvercin meraklılarının oldukça fazla olduğu kentte, güvercin oteli açıldı. Hayvanlarını besleyecek yer bulamayanların imdadına yetişen 30 odalı otelde, değeri 250 bin lirayı aşan 2 bin güvercin besleniyor.

Diyarbakır Kanatlı Hayvan Severler Derneği, Türkiye’de eşine benzerine rastlanmayan bir projeye imza attı. Kentte güvercin meraklılarının oldukça fazla olduğunu ve bu vatandaşların yer sorunu yaşadığını fark eden dernek, tuttuğu pasajı 30 odaya ayırdı. Dernek, odaları güvercin meraklılarına aylığı 150 liraya kiralayarak, yer sorununu ortadan kaldırdı. Talebin oldukça fazla olduğunu gören dernek yönetimi, otelin yanında bulunan boş binayı da alarak oteli büyütmeyi hedefliyor.

Diyarbakır Kanatlı Hayvan Severler Derneği’nin açtığı otelden haberdar olan güvercinseverler, oda tutmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Aylık kirası 150 lira olan odaların yıllık kiralarını peşin ödeyen vatandaşlar, tuttukları odaları da hem kendi zevklerine uygun hem de güvercinlerini sağlıklı bir şekilde beslemeleri için dizayn etti. Odalara klima bile koyan güvercinseverler, bin ila 10 bin lira arasında değişen masraflarla hayal ettikleri odaları oluşturdu.

Çocukluktan başlayan merakla bir tutku haline gelen güvercin sevdasına kapılan vatandaşlar, ellerinde avuçlarında ne varsa hayvanlarının konforu için harcamakta bir beis görmüyor. Zira, dernekte hemen her çeşit ırktan bulunan yaklaşık 2 bin güvercinin değeri süper lüks bir daire fiyatını da aşmış durumda. Güvercin otelinde, Hollanda’dan Rusya’ya, Amerika’dan Belçika’ya kadar çeşitli ırktan güvercinler bulunuyor.

Mimar olan aynı zamanda öğretmenlik de yapan Halit Koçyiğit, yaklaşık 30 yıldır güvercinlerle ilgilendiğini söyledi. Koçyiğit, konuşmasına şöyle devam etti: “Burada dernek kurulacağını duydum ve dernek kuruluşunda da yardımım oldu güvercin oteli kuralım mı kurmayalım mı diye. Bu oda boştu boyadım, kafes sistemlerimi getirttim. Benim doğrultumda böyle bir kafes sistemi geliştirdik, bu odayı düzenlemek için yaklaşık 10 bin liralık bir masrafım oldu. Yaklaşık 150 güvercinim var. Dünyanın her ırkından güvercinlerim var. Özellikle Diyarbakır’a ait yerli ırkları besliyorum, güvercinlerimin değeri tahmini 100 bin lira civarında.”

Bir restoranda şef olan Müslüm Bayhan’ın da merakı çocuk yaşta başlamış. 20 yıl önce gökyüzünde süzülen güvercinleri gördükten sonra onlara vurulan Bayhan, güvercin otelinden bir oda tuttu. Aylığı 150 lira olan odasına 10-12 bin lira arasında masraf yapıp bir de klima ekleyen Bayhan, her boş anında buraya gelerek güvercinleriyle hasret gideriyor.

Güvercin otelinin kendisi için çok iyi bir fırsat olduğunu belirten Bayhan, şunları söyledi: “Yaklaşık 20 yıldır merakım var. Güvercinlerimi ellerimle besliyorum. Bekarım, çocuğum yok ama olursa onu da böyle beslerim herhalde. Burada 60 civarında güvercinim var, yaklaşık 10 bin lira masraf harcadık buraya. Kuşların her çeşit ilaçları ve yemleri mevcuttur. Hastalandıklarında ilaçları da kendim veriyorum, buradaki güvercinlerin yaklaşık tutarı 60 bin lira civarında.”