Diyarbakır'da gözaltına alınan Renas Jiyan serbest, Murat Özyaşar'ın sorgusu devam ediyor

Diyarbakır'da 1 Ekim sabahı gözaltına alınan ve aralarında şair Renas Jiyan ve yazar Murat Özyaşar’ın da aralarında bulunduğu 12 öğretmenden, 9'u adliyeye sevk edilirken, diğer öğretmenlerin Emniyet’te ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Yazar ve şair Renas Jiyan, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Murat Özyaşar'ın sorgusu devam ediyor.

1 Ekim sabahı gözaltına alınan öğretmenler 5 gün boyunca gözaltında tutulmuş, avukatlarıyla görüştürülmemişlerdi. Emniyet ifadesi alınan öğretmenlerin sorgusu hakkında bilgi veren Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi avukatı Selvi Tunç, “Öğretmenlere yönelik öncekilerle aynı isnatlar var. Yani sendikal faaliyet ve eylemler isnat ediliyor” dedi. Savcılık ifadesinden sonra öğretmenlerin serbest bırakılması gerektiği yönünde beklentisi olduğunu söyleyen Selvi Tunç, “Ancak önceki gruplardan yola çıkarsak, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklamalar da olabilir” dedi.

Avukat Muharrem Erbey’den edinilen bilgilere göre Diyarbakır’da 5 günlük gözaltı süresinden sonra tutulan öğretmenler iki gruba ayrılarak adliyeye çıkarılıyor. Bugün adliyeye çıkarılan ilk grupta Renas Jiyan yer alırken, kalan öğretmenlerin sorgusu sürüyor. Murat Özyaşar’ın da olduğu ikinci grubun yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor. Renas Jiyan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Murat Özyaşar son kanun hükmünde kararname ile 'terör örgütleriyle iltisaklı oldukları' gerekçesiyle açığa alınan öğretmenlerden biri olmuştu.

Gözaltındaki öğretmenler arasında, 24 aylık ve anne sütüyle beslenmesi gereken Rodi’nin annesi Fatma Gülçiçek Arı da yer alıyor.