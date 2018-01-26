Diyarbakır'da geçen yıl 13 bin 960 dilenciye yasal işlem yapıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin geçen yıl gerçekleştirdiği denetimlerde, kent merkezinde 13 bin 960 dilenciye yasal işlem yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında, kent merkezinde toplu taşıma, kaçak yapı, iş yeri ruhsat ve kaldırım işgali olmak üzere toplam 87 bin 610 denetim gerçekleştirerek, belediye mevzuatına aykırı hareket eden, 3 bin 133 iş yeri hakkında cezai işlem uyguladı. Kent merkezinde 9 bin 315 iş yerini denetlenirken, belediye mevzuatına uymayan 1955 iş yerinde durum tespit tutanağı düzenlendi ve 521 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Bağlar ilçesindeki sebze meyve hali kompleksinde bulunan iş yerleri de temizlik, işgal ve hatalı park etme bakımından denetime tabi tutu. Zabıta ekipleri, 9 ay süresince hal kayıt sisteminde bulunan 12 bin 571 araç ve iş yerini denetledi. Meyve ve sebze hali içinde hatalı park ederek yaya ve araç trafiğine engel olan 5 bin 649 araca müdahalede bulunuldu ve 5 bin 681 iş yerinde işgal ve temizlik konularında denetim gerçekleştirildi.

4 BİN 180 SEYYAR SATICIYA İŞLEM

Kent merkezinde görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ortak kullanım alanlarında işgal ve rahatsız edici unsurların bertaraf edilmesi kapsamında, zabıta ekipleri, 4 bin 180 seyyar satıcıya müdahalede bulunup, işlem yaptı. Kentte ayrıca, dilenen 13 bin 960 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İş yeri önlerinde yayaların geçişini engelleyen 1597 tezgâh, dolap ile afiş ve tabela reklam unsuruna müdahale edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik akışının sorunsuz bir sağlanması amacıyla toplu taşıma araçlarını çalışma ruhsatı, ücret tarifesi, güzergâh, durak dışı indirme bindirme, yolcuya hakaret, ücretsiz kartlar, sigara kontrollü, kılık kıyafet ve vatandaş şikâyetleri gibi konularda denetledi. Zabıta trafik ekipleri, kontrollerde 53 bin 656 aracı denetimden geçirdi, 880 araç hakkında durum tespit tutanağı düzenledi ve 2 bin 424 toplu taşıma aracı ile taksi hakkında cezai işlem uyguladı. Toplu taşıma ve ticari araçlar dışında ekipler, kent içinde 1399 ağır tonajlı aracı denetleyerek belediye mevzuatına aykırı hareket eden 154 araca cezai işlem uyguladı. Kent merkezinde işgal durumunda bulunan 15 bin 797 araca müdahale edildi, hatalı parktan dolayı 747 araç ve tespit edilen 93 hurda araçtan 40\'ı çekici ile belediyeye ait park alanına çekildi.

Kaçak yapılarla mücadelede ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 44 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirirken, kentin farklı yerlerindeki 52 kaçak büfeye işlem yapıldı.



FOTOĞRAFLI