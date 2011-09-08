Diyarbakır'da film gibi soygun

T24

Filmleri andıran soygun Diyarbakır'da gerçekleşti. Çalıştığı bankaya ait dövizi havaalanına götüren güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Selahattin Aktürk, araçta bulunan mesai arkadaşını tabanca tehdidiyle etkisiz hale getirip bagaja kilitledikten sonra içinde 2 milyon dolar bulunan torbayı alıp kaçtı.Sokağa terkedilen araçtaki yüksek müzik sesinden rahatsız olan mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, bagaja kitlenen güvenlik görevlisini kurtarırken, paraları alarak kaçan güvenlikçinin yakalanması için operasyon başlattı.Merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Selahattin Aktürk, içerisinde yaklaşık 4 milyon dolar olan 2 torbayı bugün saat 10.30 sıralarında havaalanına götürmek üzere yola çıktı.Bankaya ait 34 ZM 3139 plakanı zırhlı araç ve aracı kullanan adı açıklanmayan diğer güvenlikçi ile yola çıkan Aktürk, iddiaları göre tabanca tendidiyle aracı kullanan mesai arkadaşı güvenlikçiyi etkisiz hale getirip Şeyhşamil Mahallesi Cengizler Caddesi 563'üncü Sokak'ta durdurdu.Güvenlik kameraları ve Mobese kameralarının bulunmadığı sokakta tabanca tehdidiyle direksiyondan indirip ellerini ve ayaklarını bağladığı arkadaşını bagaj bölümüne kilitleyen Aktürk, bağırma sesi duyulmasın diye araçtaki müziğin sesini de sonuna kadar açtı. İstanbul uçağına vermek üzere havaalanına götürdüğü 4 milyon doların yarısının bulunduğu torbayı alan Selahattin Aktürk, hızla olay yerinden uzaklaştı.Mahalle sakinlerinin müzik sesinden rahatsız olması üzerine durum polise bildirildi. Sevk edilen polis ekibi, aracın kapılarının kapalı olduğunu ve bagajda birinin bulunduğunu belirledi.Kimliği açıklanmayan bu güvenlik görevlisi kilitli olduğu bagajdan çıkarılırken olayı, soygunu anlattı.Polis araçta içinde 2 milyon dolar bulunan torbayı bulurken, 2 milyon doları alıp kaçan Selahattin Aktürk'ün yakalanması için operasyon başlattı. Bir yıldır çalıştığı bankayı akıl almaz bir planla soyan güvenlikçi Selahattin Aktürk her yerde aranıyor.