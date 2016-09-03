Diyarbakır’da ‘FETÖ’ operasyonu; 515 kişi tutuklandı

Diyarbakır Valiliği, darbe girişimi sonrasında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmasın kapsamında kentte 515 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yürütülen operasyon kapsamında vali yardımcıları, kaymakamlar, hakim ve savcıların da aralarında bulunduğu birçok kişinin, askeri kurumlar, emniyet, Dicle Üniversitesi gibi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Diyarbakır'da bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 1319 kişi hakkında idari, 1162 kişi hakkında adli işlem yapıldığını kaydeden Valilik, 515 kişinin tutuklandığını, 391 kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığını, 207 kişinin ise serbest kaldığını belirterek, 49 kişinin de gözaltı işleminin sürdüğünü ifade etti.