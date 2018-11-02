Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı, 4 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR İl Jandarma Kotumanlığı\'nca Dicle ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Diyarbakır başta olmak üzere metropollere yönelik eylem hazırlığında olan 3 PKK\'lı terörist sağ olarak yakalandı. Silvan ve Kulup ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda ise, aralarında Gri liste ile aranan bir teröristin de olduğu 4 PKK\'lı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen istihbari çalışma sonucu başta Diyarbakır ili olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen 3 bölücü terör örgütü mensubu, Dicle ilçesinde üzerlerinde bulunan 1 adet AK-47 Kaleşnikof, 4 adet el bombası, 2 adet saat, 48 adet fünye, 1 adet avo metre, 1 adet el dürbünü, 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 5 adet entegre düzeneği ve örgütsel dökümanlar ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

BİRİ GRİ LİSTE İLE ARANAN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamayada, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 29 Ekim\'de başlatılan, \'Bayrak-100 Şehit Jandarma Uzman III. Kademeli Çavuş Sinan Uçan-132\' adlı operasyonun bugün başarı ile tamamlandığı kaydedildi. Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile gerçekleştirilen operasyon ile ilgili açıklamanın devamında şöyle denidi:

\"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan 1\'inin İçişleri Bakanlığı\'nın terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan sözde Amed Eyaleti Kendal alan sorumlusu Baran kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde ve 4\'ü dolu, 10\'u boş olmak üzere toplam 14 sığınak içerisinde; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof, 1 adet Sarsılmaz marka tabanca, 14 adet M-16 şarjörü, 10 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 113 adet M-16 fişeği, 122 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 8 adet el bombası, 2 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 4 adet gece görüş cihazı, 1 adet kamera, 1 adet optik cihaz, 3 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet hafıza kartı, 1 adet güneş paneli, 3 adet telsiz anteni, 1 adet akü, 1 adet 4\'lü pil bloğu, 28 adet büyük pil, 59 adet kalem pil, 25 metre kablo, 2 adet cam kavanozda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet kullanıma hazır basmalı düzenek, 2 adet bir kutu içerisinde saatli düzenek, 4 adet palaska, 3 adet sırt çantası, 16 adet şemsiye, 15 adet kütüklük, çok sayıda giyim, yaşam, ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir.\"

FOTORĞAFLI

