Diyarbakır'da 'eş başkanlık' uygulamasına durdurma

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki "eş başkanlık" uygulamasıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına kararı verdi. Kararda, "Eş başkan olarak tabir edilen kişinin belediye başkanı sıfatıyla yapacağı iş ve işlemlerin usulsüz ve geçersiz olacağı, bunun da idari işleyişte ileride telafisi güç ya da imkansız zararları ortaya çıkaracağı da açıktır" denildi.

1. İdare Mahkemesi, Diyarbakır Valiliği'nin, belediye meclisince alınan "Eş başkanlar çalışma yönetmeliği" kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması yönündeki başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme, "eş başkanlık" uygulamasının hukuka uygun olmadığını kararlaştırdı.

'İşlemleri geçersiz olacak'

Kararda, belediye meclis kararıyla kabul edilen yönetmeliğin, usule göre seçilmiş belediye başkanına ait yetkilerin yasalarda düzenlenmeyen ve "eş başkan" olarak tabir edilen bir kişi ile paylaşılmasını öngördüğü ve belediye başkanını yetkilerini tek başına kullanmakta işlevsiz kıldığı vurgulandı.

"Eş başkanlık" uygulamasıyla ilgili sadece Siyasi Partiler Kanunu'nda bir düzenleme yapıldığı kaydedilen kararda, yasalarda öngörülmeyen "belediye eş başkanlık" hususunun yönetmelik ile düzenlendiği belirtildi.



Belediye meclisince alınan "Belediye eş başkanları çalışma yönetmeliği" kararının hukuka aykırı olduğu ifade edilen kararda, şöyle denildi

"Dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde, belediye eş başkanlığı yönetmeliği ile belediye başkanı dışında getirilen ve 'eş başkan' olarak tabir edilen kişinin belediye başkanı sıfatıyla yapacağı iş ve işlemlerin usulsüz ve geçersiz olacağı, bunun da idari işleyişte ileride telafisi güç ya da imkansız zararları ortaya çıkaracağı da açıktır. Söz konusu gerekçelerle yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir."



Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi de bir süre önce 7 ilçe belediyesindeki "eş başkanlık" uygulamasıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına kararı vermişti.