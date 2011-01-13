-DİYARBAKIR'DA ''DEMOKRATİK ÖZERKLİK'' MİTİNGİ DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, ''Mahkeme dilimize 'bilinmeyen bir dil' diyor. 'Bilinmeyen bir dil' demek bize ve halkımıza hakarettir, bunu kınıyoruz'' dedi. Türk, DTK'nın İstasyon Meydanı'nda düzenlediği ''Demokratik Özerklik'' mitinginde yaptığı konuşmada, ''Kürtlerin özgürlük mücadelesi için her gün daha da fazla örgütlendiğini'' ifade etti. ''Kürt halkının demokratik özerklik için haykırdığı ve örgütlülüğünü güçlendirdiği'' iddiasını dile getiren Türk, şöyle konuştu: ''Bir taraftan halkımız ayakta mücadele verirken, diğer taraftan Kürt siyasetçileri tutuklanıyor. Kaç aydır siyasetçilerimize geri adım attırmak istiyorlar. Ama onlar onurlu mücadele verdi. Ana dillerinin arkasında onurlu bir duruş sergilediler. Ana dillerine sahip çıktıkları için önlerinde saygı ile eğiliyoruz. Zulüm ile Kürt halkını durduramazsınız. Barış ve eşitlik konusunda adımlar atılmasını istiyoruz. Fakat hala düşüncelerin ve beyinlerin bu konuda değişmediğini görüyoruz. Bugüne kadar halkımızın verdiği mücadelede yanlarında yer almayanlara da sesleniyoruz. Gelin bu mücadeledeki yerinizi alın. Halkımız kimliğini, dilini ve demokratik özerkliği istiyor. Birlik ve bütünlüğümüz arttığı sürece mücadeleyi kazanırız. Mahkeme dilimize 'bilinmeyen bir dil' diyor. 'Bilinmeyen bir dil' demek bize ve halkımıza hakarettir, bunu kınıyoruz. Ama yıllardır bu halk bu dili konuşuyor. Birlik olsak kimse dilimizle alay edemez, bizi küçük göremez. Şüpheniz olmasın bu mücadeleyi kazanacağız. Bunun yolu da birlikten, beraberlikten geçer.'' Mitinge, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile BDP'li belediye başkanları, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.