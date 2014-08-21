Diyarbakır'da define için cami temelini kazan 5 kişi göçük altında kaldı

Diyarbakır merkeze bağlı Kabahıdır mahallesinde eski bir caminin temelini define için kazan 5 kişi göçük altında kaldı. 3 kişi kurtarılırken kalan iki kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu göçükten Hasan Yüce, İbrahim Aycan ve Edip Narin sağ olarak çıkarıldı. Yarı beline kadar gömülü olan Kadri Yüce’nin kurtarılması için ekipler çalışıyor. Ancak Mehmet Demir hala göçük altında.

Olaydan sonra Bağlar Kaymakamı ve arama kurtarma ekipleri Kabahıdır köyüne gelerek çalışma başlattılar.

Köylüler yaklaşık 1 aydan beri eski caminin altının bu beş kişi tarafından define bulmak için kazıldığını anlattılar.