Diyarbakır'da danışman ve öğretmenlere 'çocuk istismarı ve ihmali' semineri

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere, çocuk istismarının önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla \'çocuk istismarı ve ihmali\' konulu seminer verildi.

Silvan\'daki Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde düzenlenen seminere Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler ile kurum personeli katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Murat Bayancuk, son günlerde çocuk istismarı vakalarının arttığını belirterek, \"Bölgemizde, son zamanlarda artan çocuk istismarları, çocukları psikolojik anlamda etkiliyor. Bu nedenle bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Herkesten üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmesini istiyorum. Bizler, rehber öğretmenler olarak birebir öğrenci ve çocuklarımızla yapacağımız görüşmelerde en ince ayrıntıları bile değerlendirmeli ve irdelemeliyiz. Çocuklarımızın üzerindeki baskı ve psikolojiyi vereceğimiz eğitimlerle tamamen atmalıyız. Çocuk istismarı ve ihmali üzerinde durulması gereken en önemli konu\" diye konuştu. Seminerde, ayrıca öğretmenlerden aile baskısına maruz kalan öğrencilerin sınıf öğretmeni veya okul idaresi tarafından rehber öğretmenlere yönlendirilmesi istendi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Süphan İşnel de seminerde yaptığı konuşmada, ihmal ve istismarın özellikle de cinsel istismarın okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından bilinmesi ve yasal boyutunun farkında olunması gerektiğini söyledi.