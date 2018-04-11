Diyarbakır'da damatsız düğün: "Üç gün bekleyin düğünümüzü yapalım" dedik, savcı dinlemedi

Rohat Akboğa 2012 -2016 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle kına gecesi tutuklandı. Savcıya, "Üç gün bekleyin, düğünümüzü yapalım" dedikten sonra sonuç alamayınca aile düğünü damatsız yaptı. Anne Akboğa, "Oğlum çıksın yine dügün yapacağız" diyor.

Bianet'te yer alan haber şöyle:

Diyarbakır’ın Bağlar mevkiindeki Akboğa ailesinin evindeyiz. Kürdi geleneklere göre evlendikten üç gün sonra ‘gelin görmek’ için eve gelen misafirlerini karşılamak üzere hazırlanmış yeni gelin Sara Akboğa.

Damat iki yıl yatacak

Özel yemekler pişirilmiş, hediyeler hazırlanmış. Akboğa özenle giyinip, takılarını takmış ama yüzünde mutluluk yerine hüzün var. Çünkü eşi 22 yaşındaki Rohat Akboğa; kına gecesinin olacağı gün kuaföre giderken polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Gerekçe ise 2012 -2016 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanına hakaret.

Nikah masasında ceketi vardı, kendisi yoktu

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderilen Akboğa, yaklaşık 2 yıl cezaevinde yatacak. Düğün hazırlıklarını tamamlayan Akboğa ailesi düğünü iptal etmedi ve düğün damatsız gerçekleşti. Gelin masasında damadın koltuğuna ceketi temsilen asıldı. Salonda gelini damat yerine, dayısı karşıladı. Buruk bir şekilde gerçekleşen düğünde gelin pastayı yalnız kesti.

Şükran Akboğa: Savcı bizi dinlemedi

Damadın annesi Şükran Akboğa, iki yıl önce felç geçirmiş. Bugünlerde ise stresten sağlığı bozulmuş. “Oğlumu kına gecesi gözaltına aldılar. Savcıya çıkıp yalvardım. En azından üç gün izin verin. Düğününü yapalım. Sonra ben kendi elimle getirip teslim ederim dedim. Ama savcı bizi dinlemeyip dışarı attırdı” diyor.

“Sekiz çocuğumun dördü hapse girdi”

Üç gündür gözünün yaşının dinmediğini söyleyen anne Akboğa, “Sekiz çocuğum var. Dördü daha önce cezaevine girdi. Kızım Zozan da geçen yıl düğününe 15 gün kala gözaltına alınıp 10 gün kaldı. Kızım tutuklanmadı ama aynı şey Rohat için olmadı. Bir oğlum 8 yıldır hapis, Rohat’la birlikte iki oğlum şu anda cezaevinde” diye anlatıyor.

“Oğlum çıksın düğünü yine yapacağız”

Düğün için 30 bin lira kredi çektiklerini Rohat’ın Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı işinden bir süre önce ihraç edildiğini ve şu an ödemekte zorlandıklarını söyleyen Şükran Akboğa, “Oğlum cezaevinden çıktıktan sonra tekrar düğününü yapacağım” diyor.

Gelin Sara Akboğa: Şok yaşadım

Misafirlerine sofra hazırladıkladıktan sonra yanımıza gelen gelin Sara Akboğa, düğün öncesi yaptıkları nikahın fotoğraf albümünü gösteriyor. Rohat’la bir yıl önce tanıştıklarını, düğün hazırlıkları sırasında cezasının kesinleştiğini söyleyen yeni gelin, “Kuaföre giderken birden arabayı polisler durdurunca şok olduk. Rohat karşı çıkınca polis biber gazı sıkmaya çalıştı. Yanımızda Rohat’ın hamile kardeşi de vardı. Çok sarsıldık. Bizim en mutlu günümüzü bozmaya çalıştılar. Ama biz düğünü yaptık ve Rohat fiziken olmasa da benim yanımdaydı, bunu hissettim”

Ramazan Akboğa: Düğün gününü beklemeleri bilinçli

Damadın ağabeyi Ramazan Akboğa de 12 yıl cezaevi yatmış. Akboğa, Rohat’ın cezasının üç ay önce kesinleştiğini, son bir hafta boyunca polislerin evin çevresinde olduklarını gözlediklerini söylüyor. “Kardeşim bir yere kaçmamıştı. Düğün davetiyeleri için Hazro’daki köye gidip geliyordu. Tutuklamak için düğün gününü beklemelerinin bilinçli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.

Fikir özgürlüğü yok

Ramazan Akboğa, "Başkasının fikrini paylaşmış diye tutuklandı. Yeri geldiğinde fikir özgürlüğü var deniyor ama kardeşimin yaşadığı durum bunun söylemde kaldığını gösteriyor" diyerek şöyle devam ediyor:

"2012'den 2016 yılına kadar 19 paylaşımdan dava açmışlardı. Hendekler sürecinde ölümleri kınayan açıklamaları paylaşmış. O açıklamalarda cumhurbaşkanına hakaret edildiği iddia edildiği için hakkında dava açıldı, hapis cezası verildi.

“Yargıtay'a giden davalar en az iki yıl sonra karara bağlanıyor ama bu davada üç ay içinde karar alındı, tutuklanması için de düğün gününü beklediler."

Ramazan Akboğa: Bu bir mesajdı

Nihayetinde fikir özgürlüğüne dayanan her türlü eylemin suç olmaktan çıkarılması gerektiğini söyleyen Akboğa, “Bireysel olarak konu kardeşim ama genel olarak fikir beyan eden birçok insan yargılanmakta. Tamamının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Kişilerin mutlu gününü hedefini alırsan, daha önce bu kişinin nerede olduğuna ve ne yaptığına dair bilgi sahibi olmana rağmen o güne denk getirirsen, karşılığında bir reaksiyon da görürsün. Bizim de düğünü damatsız yapmamız açıkçası bu mutlu günümüzü hedefleyenlere karşı bir mesajımızdır. Bizim sıradan yaklaşımlardan dolayı düşünce ve fikirlerimizden geri adım atmayacağımız görülsün istedik”.

Avukat Leygara: Erteleme kabul edilmedi

Ailenin avukatı Cebbar Leygara, kesinleşen 2 yıl 6 ay hapis cezasının ertelenmesi için iki ay önce savcılığa başvurduklarını ama başvurunun reddedildiğini aktardı.

Leygara, "Düğün davetiyesini gösterdik, cezanın ertelenmesini istedik. Diğer suçlardan üç yıla kadar olan davalar ertelenebiliyor ama savcılık cezayı ertelemedi. Ceza beş yılın altında olduğu için Gaziantep İstinaf Mahkemesi de ceza kararına itirazımızı kabul etmedi. Ceza kesinleşip erteleme kabul edilmeyince Rohat tutuklandı. Ne yazık ki yaklaşık iki yıl hapis yatacak" dedi.

Dosya AİHM’e taşınacak

Rohat’ın paylaşımları yaptığı 6 yıl önce 18 yaşından küçük olduğunu ancak savcılığın ihbar tarihini esas alarak yargılama yaptığını söyleyen Leygara, “Daha önce herhangi bir sabıkası yok. Aile düğün için hazırlıklarını yapmıştı. Salon tutulmuştu. En azından üç gün izin istedik. Ancak suçun devamlılık arz ettiğini belirtip kabul etmediler. Hırsızlık suçu olsa ertelenirdi. OHAL’i gerekçe göstererek ertelemediler. Propaganda örgütlü suçlar içinde değildir. Süreklilik arz etmez oysaki. Bazen başvuruyoruz. Esnaf olan var işlerini yoluna koyup sonra gidip cezayı yatabiliyor” dedi.

Leygara ailenin talebi doğrultusunda iç hukuk yolları tükenen davayı AİHM’e taşıyacaklarını söyledi.