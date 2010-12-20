Diyarbakır'da 'çift dilli yaşam' hayata geçti

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın gündeme getirdiği ve Türkiye kamuoyunun bir haftadır tartıştığı çift dilli yaşam, Diyarbakır’da bir kafe işletmecisi tarafından hayata geçirildi.





Park Orman'da bulunan ‘Dicle Cafe’ye, Türkçe tabelasının yanına Kürtçe tabela da asıldı ve üzerine Kürtçe ‘hoş geldiniz’ yazısı yazıldı. Kafenin mönüleri de çift dilli hazırlandı.





İşletme sahibi Ayla Akkum, daha önce böyle bir düşünceleri olduğunu, BDP Genel Başkanı Demirtaş’ın çağrısından sonra bu konuda harekete geçtiklerini söyledi. BDP Bağlar İlçe Başkanı Mehmet Büyükbayram da, Kürtçe mönü ile Türkiye’nin bölünmeyeceğini söyleyerek, bölgede zaten çift dilli yaşam olduğunu, şimdi ise bunun yazıya döküldüğünü belirtti.

Kayapınar İlçesi'ndeki Park Orman’da faaliyet gösteren Dicle Cafe’nin işletmecisi Ayla Akkum, işyerinin Türkçe tabelasının yanına bir de Kürtçe tabela yaptırdı ve üzerine Kürtçe ‘hoş geldiniz’ yazdırdı. Bununla yetinmeyen işletmeci, müşteriler için de Kürtçe mönü hazırlatarak Türkçe’sinin yanına koydu. Kafe işletmecisi Ayla Akkum, daha önce böyle bir düşüncelerinin olduğunu, bu yönde müşterilerden talep aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Müşterilerimizin yüzde 90’ının ana dili Kürtçe’dir. Bazı müşterilerimiz Türkçe bilmediği için sipariş vermekte zorlanıyorldu. Bu nedenle böyle bir ihtiyaç vardı. BDP Genel Başkanı sayın Demirtaş ve Belediye Başkanı Osman Baydemir’in çağrısından sonra biz de harekete geçtik. Önce Türkçe tabelamızın yanına Kürtçe tabela koyduk, daha sonra Türkçe bilmeyen müşterilerimiz için Kürtçe mönü hazırladık. Personel alımında da çift dile dikkat ediyoruz. Buraya aldığımız personelin hem Türkçe hem Kürtçe bilmeleri şartını koyduk. Bütün müşterilerden olumlu tepki aldık. Bence Kürtçe tabela ve mönü bu ülkede sorun yaratmaz. Nasıl ingilizce hoş geldiniz yazılıyorsa, bunu kullanıyorsak, Kürtçe hoş geldiniz yazısını yazmak da dünyanın sonu değildir.”



‘Türkiye bölünmez'

BDP Bağlar İlçe Başkanı Mehmet Büyükbayram da, Genel başkanları Demirtaş’ın çağrısı ile gündeme gelen çift dilin zaten bölgede yaşandığını, insanların ticarette, alışverişte çift dili kullandığını ve Kürtçe konuştuğunu söyledi. Büyükbayram, “Yapılan çağrı ile çift dilin artık yazı dilinde kullanılması istendi. Yani bir mönüye Kürtçe ‘Türk kahvesi’ yazmak dünyanın sonu değildir. Türkiye bir Kürtçe mönü ile parçalanmaz, bölünmez. Biz Kürtçe’nin de artık kamusal alanda kullanılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Dicle Cafe’nin işletme müdürü Mehmet Yaramış da, uygulamadan şimdiye kadar olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

