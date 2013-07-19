Diyarbakır'da çatışma çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir grup yoldan geçen araçlara saldırdı. Olay üzerine bölgeye giden polis ekipleriyle grup arasında çatışma yaşandı. DHA'nın haberine göre, ara sokaklarda uzun namlulu silahlarla görünen iki kişinin, polisin 'dur' ihtarına uymamasıyla beraber bölgede tansiyon yükseldi. İki kişi polise ateş açtı, polis karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgede ateş açan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



Saldırıdan sonra bölgeye Özel Harekat Timleri sevk edildi, bölge ablukaya alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven de olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Bölgede kaçan saldırganları yakalamak için operasyon devam ederken, kent içinde de sıkı güvenlik önlemleri alınıp giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.