T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı

26 Eylül 2017 19:59

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kocaköy İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralanan güvenlik görevlileri tedavi altına alınırken, bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
Kocaköy İlçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensupları arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada, açılan ilk ateş sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralanırken, bölgeye Diyarbakır\'dan zırhlı ambulanslar sevk edildi. Askeri Helikopterlerle Diyarbakır 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'na getirilen yaralı güvenlik görevlileri Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR KocaköyPKKYaralananKocaköyDiyarbakırAskeri Helikopterlerle DiyarbakırKolordu KomutanlığıSelahattini Eyubi Devlet HastanesiBölgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24