Diyarbakır'da çatışma; 1 polis daha şehit oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, PKK'nın şehir yapılanması olan YPS (Sivil Savunma Birlikleri) ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Çıkan çatışmalarda 1 polis daha şehit oldu.

Radikal'de yer alan habere göre; Merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde yoğunlaşan çatışmalarda YPS'liler tarafından bazı araçlar yol kapatılması amacıyla yakıldı. Birçok semtten yoğun silah sesleri ve patlamalar duyuldu. PKK'lıların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği merkez Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nde ise bugün saat 03.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yolları trafiğe kapattılar

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi ile merkez Yenişehir ilçesinin Seyrantepe semtlerinde dün gece saat 22.45 sıralarında PKK'nın şehir yapılanması olan “YPS” tarafından yollar kesildi. Kent merkezindeki Bağlar ilçesinin Koşuyolu ve Kaynartepe mahallelerinin ara sokaklarından çıkan ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan göstericiler, durdurdukları birçok aracı barikat olarak kullanıp yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle göstericiler sokak aralarına dağıldı. Daha sonra, uzun namlulu silahlar kullanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Sabaha kadar silah ve patlama sesleri

Merkez Bağlar ilçesinin Koşuyolu semtinde yoğunlaşan çatışmalar sırasında bölgeden yoğun silah ve patlama sesleri yükseldi. Zaman zaman şehrin bazı mahallelerinden de silah sesleri ve patlamalar duyuldu. PKK'nın şehirlerdeki yeni yapılanması olan YPS'nin Koşuyolu mevkiinde bazı zırhlı polis araçlarına roketatarlarla saldırdıkları, güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği belirtildi. Çatışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.

Polis özel harekât ekiplerinin operasyonlarına bir polis helikopteri de destek verdi.

Bağlar'da sokağa çıkma yasağı

Bağlar Kaymakamlığı, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde olaylar nedeniyle bugün saat 03.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlçemiz Kaynartepe Mahallesinde BTÖ mensuplarınca çukurlar kazılacağı, barikatlar kurulacağı sokaklara patlayıcı yerleştirileceği, terör örgütü tarafından başta okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize yönelik saldırı, yol kesme eylemlerinin yapılacağı, patlayıcı madde kullanılacağı, bu şekilde vatandaşlarımızın yaşam ve seyahat güvenliğinin engelleneceği yönünde çeşitli güvenlik birimlerince tarafımıza ciddi istihbari bilgiler ulaştırılmıştır. Tüm bu tehlike ve olumsuzlukların giderilmesi, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik birimlerimizce gerçekleştirilecek faaliyet esnasında halkın can güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla; Bağlar İlçesi Kaynartepe mahallesinin tamamında 15 Mart 2016 Çarşamba günü 03.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."