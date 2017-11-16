Diyarbakır'da caddenin asfaltlanmasını havai fişekle kutladılar

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'ndeki Mehmed Uzun Caddesi'nin belediye tarafından asfaltlanması, mahalle sakinleri tarafından havai fişekler atılarak kutlandı.

Bağlar İlçesi'ndeki Bağcılar Mahallesi'nde oturanlar, Yazar Mehmed Uzun'un adının verildiği caddenin asfaltlanması için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurdu. Belediye ekipleri, caddede yenileme çalışması başlattı. Dün gece 1200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki caddede Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfaltlama çalışması başlatılırken mahale sakinlerinden bir grup ekiplere teşekkür ederek, havai fişeklerle kutlama yaptı.