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Diyarbakır'da bombalı tuzak; 1'i binbaşı 2 asker şehit

Kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

01 Ağustos 2017 14:43

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçeleri arasında PKK'lılar tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1’i binbaşı 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. (DHA)

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