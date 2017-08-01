Diyarbakır'da bombalı tuzak; 1'i binbaşı 2 asker şehit

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçeleri arasında PKK'lılar tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1’i binbaşı 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. (DHA)