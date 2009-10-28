Diyarbakır'da Blues fırtınası!

Sayılarla 20 yılda Efes Pilsen Blues Festival

Türkiye’nin ilk ve tek blues festivali Efes Pilsen Blues Festival 20’nin yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.Antalya’da başlayan yolculuk yeni durağı Diyarbakır’a ulaştı. Diyarbakırlı bluesseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan festival, Malatya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Edirne, Trabzon, Ankara, Eskişehir ve Denizli’nin ardından İzmir’de son bulacak.Festival bu yıl, ateşli ve yetenekli bir blues müzisyeni olarak müzikseverlerin belleklerinde yer alan Shemekia Copeland, folk ve delta-bluesun bir numarası olan Terry Evans, blues dünyasının çok yönlü sanatçısı, hayranlarının “Master Showman” olarak taçlandırdığı Ray Schinnery, 20 şehirde gerçekleşecek 23 konserle blues fırtınası estirecek.