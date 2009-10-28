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Kültür-Sanat

Diyarbakır'da Blues fırtınası!

Efes Pilsen Blues Festival, 20. yılında 20 farklı şehirde, blues müziğin dev isimlerini ağırlıyor.

28 Ekim 2009 02:00

Efes Pilsen Blues Festival, 20. yılında 20 farklı şehirde, blues müziğin dev isimlerini ağırlıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek blues festivali Efes Pilsen Blues Festival 20’nin yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya’da başlayan yolculuk yeni durağı Diyarbakır’a ulaştı. Diyarbakırlı bluesseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan festival, Malatya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Edirne, Trabzon, Ankara, Eskişehir ve Denizli’nin ardından İzmir’de son bulacak.

Festival bu yıl, ateşli ve yetenekli bir blues müzisyeni olarak müzikseverlerin belleklerinde yer alan Shemekia Copeland, folk ve delta-bluesun bir numarası olan Terry Evans, blues dünyasının çok yönlü sanatçısı, hayranlarının “Master Showman” olarak taçlandırdığı Ray Schinnery, 20 şehirde gerçekleşecek 23 konserle blues fırtınası estirecek. 

Sayılarla 20 yılda Efes Pilsen Blues Festival

Bugüne kadar 77 grup ve 227 sanatçı sahne aldı. 19 yılda toplam 286 konser gerçekleşti. Bu konserlere 335.894 müziksever geldi. İlk Efes Pilsen Blues Festival konserine 18 yaşındayken gidenler bugün tam 37 yaşında. Efes Pilsen Blues Festival 20.yılında tam 8.145 kilometre yol yapacak.

Efes Pilsen Blues Festival 20 Programı

28 Ekim 2009  Malatya / Anemon Hotel / Bilet fiyatı 15,00TL
30 Ekim 2009  İstanbul / Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu /
   Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL
   Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL
31 Ekim 2009  İstanbul / Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu /
   Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL
   Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL
3 Kasım 2009  Çanakkale / Kolin Hotel / Bilet fiyatı 15,00TL
4 Kasım 2009  Balıkesir / Asya Pamukçu Termal Otel / Bilet fiyatı 15,00TL
6 Kasım 2009  Bursa / Bursa Suare / Bilet fiyatı 20,00TL
7 Kasım 2009  Kocaeli / Grand Yükseliş Otel / Bilet fiyatı 20,00TL
8 Kasım 2009  Edirne / Karabıçak Residence / Bilet fiyatı 15,00TL
11 Kasım 2009 Trabzon / Zorlu Grand Hotel / Bilet fiyatı 15,00TL
13 Kasım 2009 Ankara / Bilkent Otel
   Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL
   Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL
14 Kasım 2009 Ankara / Bilkent Otel
   Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL
   Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL
17 Kasım 2009 Eskişehir / 222 Park / Bilet fiyatı 20,00TL
18 Kasım 2009 Denizli / Richmond Pamukkale SPA Hotel / Bilet fiyatı 15,00TL
20 Kasım 2009 İzmir / Hilton
   Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL
   Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL
21 Kasım 2009 İzmir / Hiton
   Bilet fiyatı Ön Satış: Tam: 30,00 TL Öğrenci: 20,00 TL
   Kapıda: Tam: 35,00 TL Öğrenci: 25,00 TL
 

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