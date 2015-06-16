Diyarbakır'da bir şahıs çantasında bomba ile yakalandı

Diyarbakır Valiliği, PKK'lı olduğunu iddia ettiği 23 yaşındaki A.B.’nin sırt çantasında etkisi çok yüksek patlatmaya hazır 3 boru tipi bomba ile yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin çantasında taşıdığı bomba ile yakalandığı belirtildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü haber merkezine gelen bir ihbarın değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"Bölgede bulunan ekiplerimiz, 15.06.2015 günü akşam 19.25 sıralarında Bağlar İlçesi’nde Turgut Özal Bulvarı üzerinde sırt çantalı şüpheli bir şahsı durdurarak usulüne uygun arama yaptı. Vatandaşların can güvenliği göz önünde tutularak güvenli bir ortamda üst araması yapılan teröristin sırt çantasında etkisi çok yüksek, patlamaya hazır vaziyette 3 adet boru tipi bomba ele geçirildi.



Yapılan incelemede, ele geçirilen bombaların muhtemel toplumsal olaylarda ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırılarda kullanılacağı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde ciddi eylemlerin önlediği olaya ilişkin olarak gözaltına alınan A.B. isimli şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek hakkında gerekli tahkikata başlanılmıştır."