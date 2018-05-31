Diyarbakır'da bir korucu şehit oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olduğu bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır ili Hani İlçesi Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.20 sıralarında bir grup Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu ile çıkan silahlı çatışma sonucunda, yaralanan 1 kahraman güvenlik korucumuz, helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2018 Perşembe günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir" denildi.