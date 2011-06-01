-DİYARBAKIR'DA BİR GAZETECİNİN DARBEDİLDİĞİ İDDİASI DİYARBAKIR (A.A) - 01.06.2011 - Diyarbakır'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programını izlemek isteyen bir gazetecinin havaalanında polislerce darbedildiği iddia edildi. Diyarbakır Gazeteciler Cemiyetinden (DGC) yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini izlemek amacıyla havaalanına giden DGC Yönetim Kurulu üyesi ve HaberTürk gazetesi muhabiri Ahmet Yukuş'un burada güvenlik önlemi alan polisler tarafından darbedildiği belirtildi. Ayağında ve kollarında çizik oluşan Yukuş'un devlet hastanesinin acil servisinde ayakta tedavi edildiği kaydedilen açıklamada, DGC Yönetim Kurulunca olayın sorumlularının açığa çıkarılması istendi.