Diyarbakır'da bir er intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'a 15 kilometre mesafedeki Fazıl Bilge Garnizonu'nda zorunlu askerliğini yapan er Halil İbrahim Şahin (20), henüz belirlenemeyen nedenle nöbet sırasında G-3 piyade tüfeğiyle intihar etti.

Şahin'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Her 3-4 günde 1 asker intihar ediyor

Asker Hakları, 2012'de ve 2013'ün başlarında gerçekleşen asker intiharlarına dair bir rapor hazırladı. İntiharların önemli bir bölümünün basına yansımadığının da hatırlatıldığı rapora göre, gerçek asker intiharları, Genelkurmay'ın açıklamaları ve basına yansıyanlara nazaran 1,5 kat daha fazla. Bu da her yıl ortalama 100 ve her 3-4 günde bir 1 askerin intihar ettiği anlamına geliyor.