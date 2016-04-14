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Yaşam

Diyarbakır'da bir binada beş okul!

Sur'daki 736 öğrenciye yarıyıl tatilinde ise telefi eğitimi verilmişti

14 Nisan 2016 13:12

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağondan sonra başlatılan hendek-barikat operasyonları sırasında yaşanan çatışmalar ve patlamalardan dolayı kullanılamaz hale gelen 5 okul Yenişehir ilçesine taşındı. DSİ Bölge Müdürlüğü'nün arkasında yeni yapılan bir binaya taşınan Mardinkapı Ortaokulu, Yavuz Selim Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Süleyman Nazif İlkokulu’nun tabelaları binaya asılarak eğitim verilmeye başlandı

 

Sözcü gazetesinden yer alan habere göre; bir binaya 5 okulun tabelaları asılarak eğitime davam edilirken, daha önce toplam mevcudu 4 bin 520 olan 5 okulun şu anda devam eden öğrenci sayısının ise sadece 880 olduğu belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bazı öğrencilerin aileleri ile göç etmesi nedeniyle nakillerinin başka okullara alındığını, bu nedenle eski okullarına devam edemediklerini söylediler.

Sur'daki 736 öğrenciye yarıyıl tatilinde ise telefi eğitimi verilmişti

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