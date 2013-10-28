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Yaşam

Diyarbakır'da bir bankaya el yapımı patlayıcı atıldı

Patlamada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

28 Ekim 2013 00:02

Diyardakır'ın Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde bir banka şubesine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bir patlayıcı madde atıldı.
Saldırı sırasında olay yerinden geçen bir kişi yaralandı. 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, yaptığı ilk incelemede, olay yerinin yakınında bir poşet içinde örgütsel dökümanlar buldu. Ancak dökümanların hangi örgüte ait olduğu açıklanmadı.

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