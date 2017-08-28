Diyarbakır'da besiciler alıcı bekliyor

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsası\'nda alıcı bekleyen besiciler, istedikleri satışı yapamadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı\'na günler kala Diyarbakır\'daki besiciler kurbanlık için büyük ve küçükbaş hayvanlarını Hayvan Borsası\'nda satışa çıkardı. Besiciler, küçükbaş hayvanların fiyatlarının 400 ila 1500 lira, büyükbaş hayvan fiyatlarının is, 4 bin ila 18 bin lira olduğunu söyledi. Satışlardan memnun olmayan besiciler, alıcıların çoğunun şimdilik fiyat tespiti yapıp gittiğini söyledi. Geçen yıl işlerinin daha iyi olduğunu belirten besiciler, hayvan yemlerinde artış olmasına rağmen hayvan fiyatlarının artmadığını belirtti. Piyasanın durgun olduğunu vurgulayan besiciler, son üç günden umutlu olduklarını belirtti.



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