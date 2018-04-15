T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, lastiği patlayan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı

15 Nisan 2018 19:20

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, lastiği patlayan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Yoldan geçen düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün yavaşlayıp, kazayı izlemesi sonucu bu kez de konvoydaki araçlar çarpıştı. İki kazada 2 kişi ölürken, 13 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Silvan yolunun 35\'inci kilometresinde bulanan Çemberli köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, karşıdan gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SZ 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Bu sırada, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan otomobil sürücüsünün kazaya bakmak için yavaşlaması sonucu arkadan gelen diğer araçlar çarpıştı. İki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmetDHAYoldanKaza Diyarbakır SilvanDiyarbakırATSZBuYaralılarKazalarla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24